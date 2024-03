L’uomo della mafia Municipio blindato I reparti speciali a caccia di prove

(Di giovedì 28 marzo 2024) I carabinieri del Ros si sono presentati ina Limbiate ieri mattina all’orario di apertura degli uffici. Sono andati dritti al primo piano, nell’ufficio dell’architetto Massimo Gentile, responsabile del servizio Lavori Pubblici. Qualche ora prima erano stati a Solaro, dove Gentile vive dal 2022 insieme alla moglie e ai tre figli piccoli.è stato arrestato con l’accusa di essere stato uno dei fiancheggiatori del bossMatteo Messina Denaro. Uno di quelli che ha contribuito a garantirgli una lunga latitanza. C’era sgomento ieri mattina in Comune. I dipendenti, tutti chiusi all’interno dei propri uffici, gli sportelli al piano terra chiusi al pubblico. Verso le 11.30, dopo oltre tre ore trascorse a passare al setaccio i faldoni trovati nell’ufficio di Gentile, i carabinieri del reparto ...

E’ stato accoltellato sulla banchina della metro A a Roma. Ferito un Uomo di 39 anni: attimi di paura ieri sera presso la stazione Spagna, in pieno centro. Cosa è successo. Stazione della metro a ... (ilcorrieredellacitta)

Fra le tendenze fashion maschili per questa primavera appena iniziata, un doveroso cenno va dedicato alle Slip on. Scarpe senza lacci simili ai mocassini ma con peculiarità affini alle sneakers, ... (monrealelive)

Quella di San Siro con il Milan è stata la più classica delle partite spartiacque per il campionato della Roma ; già da tempo era nell’aria il possibile esonero di Josè Mourinho ed effettivamente il ... (nicolaporro)

Giugliano in Campania: Vaga per l’asse mediano tra le auto che sfrecciano.. Carabinieri salavano 80enne - Alla centrale operativa della compagnia di Giugliano in Campania arrivano diverse segnalazioni ma il messaggio è sostanzialmente ...reportweb.tv

Lo scenario Draghi alla Commissione Ue agita il centrodestra. I due veti di Salvini - Ed è proprio questo lo scenario che fa salire la temperatura nella maggioranza. L'ex governatore della Bce è evidentemente un candidato pesante, l'uomo che nel 2012 lanciò il whatever it takes in ...ilgiornale

L’uomo della mafia. Municipio blindato. I reparti speciali a caccia di prove - L’arresto di Massimo Gentile, l’architetto a capo dei Lavori pubblici. Sportelli chiusi e perquisizioni nel suo ufficio al primo piano.ilgiorno