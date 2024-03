L’Università del Suca e le lauree “per capriccio” | il crollo dell’università palermitana

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 28 marzo 2024) Sembra che Palermo, ma forse non solo lei, abbia battuto Napoli per fantasia della truffa. Si scoprono altre università farlocche, per dare titoli di istruzione superiore alla Totò truffa, come Totò era il nome del fantasmagorico Rettore Messina del Dipartimento Jean Monet. Ma il caso di scuola, da studiare nelle cattedre di comunicazione che ispirerà Ciccio Bozzi, l’autore palermitano di Fiorello, è quello della Unimpus. Già il nome del, con sede estera ovviamente, che unisce la parola Campus all’item tipicamente panormita diè un capolavoro di lessico. Cosa puoi pretendere, tu studente inappetente, da una fantomatica università del? Il nulla, la parola in oggetto è il simbolo di rifiuto da obblighi o convenzioni. A meno che non sia proprio un inno alla liberazione dalla ormai antiquata ...