Luis Sal torna a Muschio Selvaggio | ecco il nome che sostituirà Fedez

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 28 marzo 2024) Alla fine della fiera, podcast creato daSal, è rimasto nelle mani di quest’ultimo come stabilito dalla legge. Il rapper è stato così costretto a togliersi “dai c0gl10ni” cit. e con lui a seguito anche Mr Marra. “passa nelle mani di. Io e Marra ci leviamo dai c0gl10n1“, le parole di. In attesa di scoprire come si chiamerà il nuovo podcast die Mr Marra (l’annuncio ufficiale non lo hanno ancora fatto, ma hanno lasciato intendere che ben presto torneranno);Sal ha scelto un nuovo conduttore. A rivelarlo in anteprima è stato DavideMaggio.it. “Dopo oltre un anno di assenza e complici diatribe giudiziarie e personali ben note,Sal è ...