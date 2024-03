L’Udinese vede il traguardo vicino Al Mapei servirà il miglior Sassuolo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) Varrà la pena non fare troppo affidamento sull’esito dell’amichevole che ha visto, prossima avversaria dei neroverdi, dare strada al Padova, che l’ha battuta 3-2 e siamo certi che nessuno se ne farà fuorviare. Perché lo stop in amichevole ha solo confermato le non buonissime consuetudini che i bianconeri hanno con il prato di casa, ovvero quella Dacia Arena dalla quale uscì con un punto anche il, e dove i friulani sono tanto abituati a faticare da essere la squadra che in casa ha vinto meno. Una sola gara su 15, cui gli uomini di Cioffi hanno aggiunto nove pareggi e cinque sconfitti. La musica cambia in trasferta, nel senso che la classifica dei bianconeri di oggi, tredicesimi a quota 27, aggiunge ai 12 punti fatti in casa anche in 15 gare i 15 fatti nelle 14 trasferte, a suggerire differenza di rendimento ragguardevole. Se ...