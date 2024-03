Lotta | le entry list ufficiali del Preolimpico Europeo | 16 azzurri iscritti a Baku sognando Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 28 marzo 2024) La UWW (United World Wrestling) ha pubblicato finalmente l’elenco dei partecipanti aldi, in programma ada venerdì 5 a domenica 7 aprile. La capitale dell’Azerbaigian accoglierà ben 301 atleti, tutti a caccia del pass a cinque cerchi. L’evento assegnerà 36 carte nelle 18 categorie di peso previste a, quindi servirà arrivare in finale per ottenere il pass non nominale per i Giochi. L’Italia schiererà in tutto 16 rappresentanti, non prendendo parte dunque a due categorie (65 kg stile libero e 130 kg greco-romana). Saranno in gara nello stile libero Simone Piroddu (57 kg), Frank Chamizo Marquez (74), Aron Caneva (86), Benjamin Honis (97) e Abraham Conyedo (125), nella greco-romana Jacopo Sandron (60), Andrea Setti (67), ...