Lorenza Mario | chi è il compagno Federico Piron | “Il matrimonio arriverà”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 28 marzo 2024)è una cantante e conduttrice, passando anche per il talento come ballerina e conduttrice televisiva.è legata dal 2011 a; il suo attualenon appartiene al mondo dello spettacolo. La storia d’amore traè iniziata dopo la separazione della ballerina da Alessandro Safina. I due condividono valori come la lealtà, il rispetto reciproco e la stima, e si sentono come se si conoscessero da sempre.sono insieme in una relazione dal 2011. Riguardo al partner, in un’intervista riportata da IlSussidiario.net, la ...