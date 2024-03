Logan Paul | “Triple H rise all’idea che io potessi diventare un wrestler”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 28 marzo 2024) La storia della WWE è sempre stata costellata datalentuosi e stelle di altri campi che si sono cimentate nella vita di un lottatore professionista. Star del cinema, della musica, dello spettacolo e dell’intrattenimento. Uno degli esperimenti piu’ riusciti è stato quello dianche se, agli inizi,H non aveva molta molta fiducia… Sorpresa! “Ho sentito dire che quano balzo’ l’idea nel backstage sul mio presunto ingaggio,H fece una grassissima risata, e certe cose me le ha dette in faccia. Sono sicuro che avrà pensato -questo ragazzino dell’internet non è prontoalla durezza e la complessità del nostro sport-. Ora mi apprezza tantissimo”.