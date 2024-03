LIVE Zalgiris-Olimpia Milano 47-43 | Eurolega basket 2024 in DIRETTA | momento difficile per i milanesi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 28 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA56-50 Semplicemente Nikola Mirotic. Un’altra magia dell’ex Barcellona. 56-48 Alley oop colossale tra Sumner ed Hayes. 54-48 Sumner non sbaglia dalla lunetta. 52-48 Due liberi di Mirotic, che tiene in vita. 52-46 Risponde prontamente Evans dall’arco. 49-46 Mirotic! Tripla da campione! 49-43 Ancora una penetrazione vincente di uno degli esterni dello47-43 Schiacciata di Birutis con unache sbandando in difesa. 45-43 Tripla di Napier conche reagisce. 45-40 Shields perde palla ed Evans schiaccia. 43-40 Sumner segna due punti troppo facili al ferro. 41-40 Un solo libero per un Shields in grande difficoltà offensiva. 41-39 Evans segna in penetrazione il vantaggio lituano. 39-39 Quattro rimbalzi offensivi concessi allo ...