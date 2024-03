L’Isola dei Famosi | ex naufraga confessa | “Ho usato anfetamina ed efedrina per dimagrire”

(Di giovedì 28 marzo 2024) Stanno facendo molto scalpore le parole di alcuni personaggi dello spettacolo in merito al loro rapporto con l’aspetto estetico. Tra i volti che hanno deciso di affrontare l’argomento con Le Iene c’era anche Guendalina Tavassi, una delle recenti concorrenti dedei. L’ex, proprio in riferimento alla partecipazione al reality, ha amesso di aver fatto uso di sostanze per. La ragazza ha parlato anche dei suoi ritocchi estetici, i quali non sembrerebbero mai bastare.dei: le dichiarazioni di Guendalina Tavassi In molti ricorderenno la partecipazione di Guendalina Tavassi adeiassieme a suo fratello, ma nessuno sapeva fino a qualche giorno fa cosa avesse fatto laper ...

Lo psicodramma della composizione delle liste per le europee continua ad agitare il Pd, tra appelli a non farsi sfuggire questo o quel nome civico da mettere in lista e mal di pancia sempre più ... (secoloditalia)

Pd spaccato, anzi frantumato, per la composizione delle liste per le Europee 2024 che porta in calce il timbro di Elly Schlein . I nomi delle esterne come capolista e l'ipotesi della stessa ... (liberoquotidiano)

Pepper Grinder, la recensione di un platform d’altri tempi - Ecco, questo è quanto si prova calandosi nei panni di Piperita in Pepper Grinder, nuova gemma selezionata dal team di Devolver Digital, dei cui pregi e difetti vi racconteremo in questa recensione. I ...multiplayer

Arzachena apre stagione turistica con il concerto di Pasquetta - sarà in grado di attirare centinaia di turisti da tutta l'Isola e non solo, aprendo di fatto la stagione 2024. E mentre cresce l'attesa per l'evento gratuito, che vedrà sul palco le cantanti Mara ...ansa

Differenziata al 60 per cento, Minucci: «Dati positivi, cresceremo ancora con l’Isola ecologica alle Topaie» - ORBETELLO - Il territorio lagunare arriva a toccare quota 60 per cento per quanto riguarda la raccolta differenziata dei rifiuti nel 2023. «Nel 2023 la ...ilgiunco