L' indietro tutta della nave Agnelli

(Di giovedì 28 marzo 2024) Per sapere, per capire cosa fa e cosa pensa John Elkann bisogna osservare le mosse di Exor, la holding di partecipazioni degli eredifamiglia. Fortunati tre volte: prima i governi hanno concesso alla Fiat di essere l'unico costruttore di auto del Paese; poi le banche hanno salvato la società dal fallimento; infine quel genio di Sergio Marchionne li ha fatti diventare ricchissimi.(...)Clicca qui, registrati gratuitamente su Liberoquotidiano.it e leggi l'editoriale integrale di Mario Sechi

Cesa . Tanti cittadini stanno aderendo al progetto “Remunero , Tari indietro ”, il progetto che prevede la possibilità di ricevere, sotto forma di credito, l’importo pagato per la tassa sui rifiuti. In ... (casertanotizie)

La cucina italiana esiste, ma non è come la pensiamo: Tutto il resto è niente O noia, parafrasando un'altra passione tutta italica per la musica (non ce ...che l'Italia ha indiscutibilmente raggiunto in questi ultimi decenni e l'abbiamo spostato indietro"...

Mare Fuori 5 quando inizia, news e streaming su RaiPlay: ... ma all'ultimo la Ricci si tira indietro. I due erano ad un passo dal matrimonio, ma la ragazza ... Uno degli stravolgimenti più significativi consiste con tutta probabilità nell'assenza di Massimiliano ...