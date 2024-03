Lievi ribassi sul prezzo del diesel | rialzi per la benzina

(Di giovedì 28 marzo 2024) Prezzi dei carburanti in leggera discesa per ile in salita per la, che in media al self segna 1,889 euro al litro e al servito 2,029 euro al litro. Lo indica Quotidiano energia, segnalando che ulteriori interventi al ribasso degli operatori sulsono in attesa di essere assorbiti dalla rete. Nel dettaglio, in base all'elaborazione dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 27 marzo, ilmedio praticato dellain modalità self è 1,889 euro al litro (1,888 il valore precedente), con le compagnie tra 1,882 e 1,909 euro al litro (no logo 1,879). Ilmedio praticato delself è 1,804 euro al litro (rispetto a 1,805), con i diversi marchi tra 1,794 e 1,819 euro al litro (no logo 1,795). ...

Mercati asiatici contrastati, bene l'Australia - (Teleborsa) - Seduta contrastata per i mercati azionari asiatici, con gli investitori che attendono dati chiave sull'inflazione statunitense e interventi da parte dei funzionari della Federal Reserve.finanza.repubblica

L'euro è in calo sul dollaro in avvio a 1,0816 - L'euro è in calo in avvio di giornata nel cambio con il dollaro: la moneta unica è scambiata a 1,0816 in ribasso dello 0,11%. Andamento simile rispetto allo yen: l'euro è a 163,62, con una lieve ...quotidiano