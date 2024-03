L’ex neonazista che ispirò “American History X” scopre di avere origini ebree e si converte

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 28 marzo 2024) Pubblicato il 28 Marzo, 2024 “X” è stato uno dei film più crudi e toccanti di Edward Norton, che si è ispirato al libro “Autobiografia di unguarito” scritto da Frank Meeink. Il film infatti è tratto da una storia vera e oggi Frank non solo è “guarito” dal nazismo, ma ha anche scoperto die quindi ha deciso di convertirsi osservando lo Shabbat e studiando la torah tre volte a settimana. La scoperta delleIn un’intervista al New York Post Meeink ha detto che un amico una volta gli disse che sembrava ebreo, mettendogli così la pulce all’orecchio. Decise pertanto di sottoporsi ad un test del Dna tramite la piattaforma 23AndMe,ndo che per mezzo della bisnonna ...