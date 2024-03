Lazio | Zaccagni studia Tudor e aspetta il rinnovo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) Roma 27 marzo 2024 - Le fila tornano ad allungarsi in quel di Formello. Nella giornata di oggi infatti Igorha riabbracciato diversi giocatori impegnati con le Nazionali per l'allenamento giornaliero. Guendouzi, Marusic e Hysaj sono rientrati dagli impegni con le rispettive selezioni e hanno potuto avere il loro primo approccio con il nuovo allenatore, in una sessione condizionata dalla pioggia battente. Non è casuale infatti che il riscaldamento sia stato fatto in palestra, prima delle nuove prove tattiche di 3-4-2-1 sul terreno di gioco. Anche Patric è tornato a lavorare con la squadra, dopo gli oltre 40 giorni di assenza a causa dei problemi inguinali che ne hanno condizionato l'ultimo mese e mezzo. Ancora ai box invece Rovella e Provedel. Chi invece è rientrato a Formello già ieri è Mattia. Il talento offensivo biancoceleste dopo ...