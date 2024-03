L’artista Andrea Saltini accoltellato al collo La sua mostra considerata blasfema

(Di giovedì 28 marzo 2024)alda un ignoto, autore delle opere esposte nella chiesa di Sant’Ignazio di Carpi, in provincia di Modena.si trovava proprio all’interno della chiesa per la sua“Gratia plena”. Avendo visto che un uomo si scagliava contro uno dei quadri,ha cercato di fermarlo, rimediando un taglio al.Leggi anche: Edoardo Galli, grande ottimismo. Gli inquirenti sanno dove sta La dinamica dell’aggressioneha avuto colluttazione con un uomo mascherato che voleva danneggiare una delle opere con un coltello. Ne ha provocato anche con una bomboletta spray.ha provato a immobilizzare l’uomo, ma ha rimediato una coltellata. La ...

