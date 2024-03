L’amministrazione Biden finalizza una norma che limita l’uso dei piani sanitari a breve termine

L’amministrazione Biden chiede il congelamento della legge sull’immigrazione del Texas Lunedì, L’amministrazione Biden ha presentato una richiesta urgente alla Corte Suprema per bloccare ... (newsnosh)

Mentre la Cina si sta preparando nel caso in cui dovesse esplodere un conflitto, gli Usa non sembrano fin qui essersi impegnati a dovere in vista di un ipotetico worst case scenario (ilgiornale)