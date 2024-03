L’Air consegna altri 16 bus alla Campania | 4 all’Irpinia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 28 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiContinua il piano di rinnovo delle flotte aziendali delle società di trasporto pubblico locale avviato dRegionecon l’obiettivo di migliorare la mobilità urbana e ridurre l’impatto ambientale. Sono statiti ad AIR16 nuovi autobus, firmati Iveco, con alimentazione a metano. Nove i modelli Crossway, ad un piano, lunghi 12 metri e con pianale rialzato: 4 i mezzi che andranno a rinforzare il parco veicoli in provincia di Avellino; 5 quelli destinati ai servizi eserciti in provincia di Benevento. Sette i Mobi, modello da 8 metri ideale per i circuiti cittadini più stretti e trafficati, che saranno messi su strada nei prossimi giorni nell’area urbana della città di Caserta. I veicoli offrono ai passeggeri efficienza e comfort, garantiscono ...