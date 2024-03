Lady Gaga e Tony Bennett | il duetto che non ti aspetti

(Di giovedì 28 marzo 2024) Lui era l’ultimo crooner americano vivente, dopo la scomparsa di Dean Martin, Frank Sinatra e Perry Como. Lei, la regina del pop, provocatoria e trasformista. Mezzo secolo li separava. Ma ad unire, è stata la musica e, stranamente, il silenzio. Croner senza tempo:cantano per Obama, foto da People Magazine La franchezza umile di un signore vecchio stile, e l’eccentricità femminile riassunta in una chioma biondo platino. Insieme sono stati affiatati e ‘Cheek to cheek‘. Sul palco l’uno spalla dell’altro, un po’ artisti professionisti, un po’ amici confidenti. Hanno anche cantato live al ballo finale del ...

La signora Stefani Germanotta arriva nei Sephora di tutta Europa con il suo brand Haus Labs e parla, in esclusiva con Vanity Fair, del rapporto con la sua immagine. In attesa di vederla con un look ... (vanityfair)

La cantante/attrice che compie oggi 38 anni recita nell'atteso sequel insieme a Joaquin Phoenix. Quattro sono i film in streaming in cui è protagonista o almeno anche soltanto compare... (comingsoon)

In attesa di Joker: Folie à Deux, i film in streaming in cui abbiamo visto (o intravisto...) Lady Gaga - Quattro sono i film in streaming in cui è protagonista o almeno anche soltanto compare... Compie oggi 38 anni Lady Gaga, icona della musica contemporanea che in alcune occasioni si è prestata al ...comingsoon

HAUS LABS BY Lady Gaga LANCIATO IN EUROPA ESCLUSIVAMENTE CON SEPHORA, IN 12 PAESI DELL'UE - ARRIVA IN EUROPA UN MAKE-UP PULITO E ARTISTICO POTENZIATO DALLA SCIENZA, CHE INCLUDE TUTTE LE 51 TONALITÀ DELL'INNOVATIVO FONDOTINTA TRICLONE SKIN TECH, PIÙ DUE NUOVI PRODOTTI EL SEGUNDO, California, ...adnkronos