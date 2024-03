Ladre in azione nei supermercati | in auto col ‘bottino’ | un carico di alimenti

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 28 marzo 2024) L’allarme al numero unico di emergenza, il 112, per la presenza di tre donne in un supermercato eretino che avevano cercato di portare via alcuni prodotti dagli scaffali ha fatto accorrere i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo. Fermante tre donne stavano cercando di derubare un supermercato – Ilcorrieredellacitta.comSono stati questi ultimi a procedere nei confronti di tre donne, tutte dii origini romene che i militari hanno accertato appartenere all’insediamento spontaneo di via Tiburtina a Roma. Le indagate sono state denunciate perché gravemente indiziate del reato di ricett. Quando hanno visto arrivare gli uomini dell’Arma le tre donne hanno cercato di allontanarsi velocemente, ma i dipendenti e i clienti del negozio le avevano viste pochi minuti prima che tentavano di impossessarsi di prodotti presenti sugli scaffali. A seguire i Carabinieri hanno ...