L' addio definitivo allo smart working

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di giovedì 28 marzo 2024). Dal 1° aprile cambiano le regole. Per quanto riguarda il settore privato, il governo non ha infatti prorogato le procedure semplificate per il regime diper i lavoratori fragili e coloro che hanno figli sotto i 14 anni di età, gli unici rimasti ad averne diritto...