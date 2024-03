La tua casella è piena

Leggi tutta la notizia su butac

(Di giovedì 28 marzo 2024) Riceviamo molte mail, ogni giorno, e abbiamo svariate caselle di posta elettronica. Pochi giorni fa una delle mail, non riconosciuta come spam dal sistema, riportava nell’oggetto: Email non consegnate (Sessione di errore) 03/27/2024 12:11:04 pm Ho controllato la mail e la grafia era esattamente quella del servizio di posta elettronica che usiamo. Ma io sapevo che quella mail non poteva essere corretta: su quellafino a ieri era occupato solo la metà dello spazio. Impossibile che l’altra metà si fosse riempita in un solo giorno. Il messaggio ovviamente riporta la grafica del mio servizio di posta elettronica, e due link, uno che punta genericamente al servizio, e un altro che mi invita ad accedere… …per aumentare la dimensione della tua email e continuare a ricevere le email. Il secondo è quello col trabocchetto. Se lo clicchiamo da un browser che già ci conosce ...