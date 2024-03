La strategia del “panino” | Schlein vuol candidare Ilaria Salis

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 28 marzo 2024) In principio fu Lucia Annunziata, sicura di un posto in lista per le Europee dopo la rumorosa (e un tantino pretestuosa) uscita dalla Rai. Poi Antonio Decaro, sindaco di Bari finito nella bufera, maldestramente difeso da Michele Emiliano, pronto a traslocare armi e bagagli a Bruxelles. E adesso? Il partito ha chiesto quasi ufficialmente a Ellydi candidarsi e, anche se per il momento il segretario non ha sciolto la riserva, è probabile che alla fine lo farà. Intanto è al lavoro per infarcire le liste di nomi noti o meno noti per portare gli elettori alle urne. Tra questi ci sarebbe anche, la “maestra” detenuta in Ungheria con l’accusa di aver aggredito e picchiato un neonazista.candidata col Pd? Sono molti i nomi circolati in questi mesi per le liste dem, dall’ex ...