La storia di Ousmane Sylla | morto di accoglienza | “Spacchiamogli la testa a sta gente”

(Di giovedì 28 marzo 2024) Il 4 febbraio 2024, nel CPR di Ponte Galeria a Roma,si toglie la vita. Ha 22 anni e sogna di raggiungere il fratello in Francia, che vive e lavora a Tolosa. Ma rimane intrappolato nel sistema di "" italiano. Oggi, grazie a documenti inediti, Fanpage.it è in grado di documentare come il suo sia stato un vero e proprio calvario nel nostro paese, in particolare nella casa famiglia Revenge di Cassino, dove ha denunciato violenze e maltrattamenti.