La sfida dei manicaretti Ometto sotto i riflettori di ’Quattro ristoranti’ Borghese superstar

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 28 marzo 2024) La pioggia e il freddo non hanno impedito ai fans dello chef Alessandrodi attenderlo per quattro ore fuori dal ristorantedi Bedizzano, dove ieri si è svolta la terza tappa del programma ‘Quattro. Alla fine l’attesa è stata premiata e chef Alessandro si è concesso, nonostante le riprese del programma fossero già iniziate. Per lui anche un piccolo pensiero, un bracciale con scritte in dialetto carrarese donato da un supporter.è il terzo dei ristoranti in gara nel reality in onda su Tv8, che aprirà la nuova stagione di ‘Quattroil prossimo Natale. I primi ad arrivare daper lacon la titolare Lorena Farsetti sono stati Ernesto De Santi del Fienile di Fossone e Francesca Croci della locanda Patrizia di ...