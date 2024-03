“La Pupa e il Secchione” 2024 | Enrico Papi fa sul serio | tutte le novità

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 28 marzo 2024) Programmi tv. “Lae il” è in arrivo la nuova edizione dello show di Italia 1 condotto da. Quest’anno sono in arrivo tantissimea partire dalla giuria e dal luogo in cui vivranno i concorrenti che sfideranno le corso delle puntate. Scopriamo insieme tutti i dettagli.Leggi anche: “Uomini e Donne”, il video sulla scelta di Brando: cosa succede alle sue spalle Leggi anche: “Uomini e Donne”, Maria stufa di Ida e la richiesta a Gianni Sperti: “Vai a dirglielo!” “Lae il”, la nuova edizione in arrivo su Italia 1 “Lae il” ritorna con una nuova stagione, riportandocome conduttore. Dopo il successo su Italia1, il ...