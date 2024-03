La Premier League su Sky fino al 2027 2028

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 28 marzo 2024)Sky sarà ancora la “Casa della”. Il campionato inglese, che sarà trasmesso in esclusiva anche per la stagione 2024/2025, proseguirà la sua presenza su Sky e in streaming su Now per altre 3 stagioni,ala 10 partite live per ogni turno: dalle sfide del Friday Night a quelle del Monday Night, passando per i weekend ricchi di gol che la tv a pagamento continuerà a raccontare con studi pre e post partita. Ci sarà spazio per le rubriche dedicate comeRemix, per rivivere i momenti salienti di ogni turno di campionato, eStories, che racconta i personaggi che hanno reso leggendario il calcio inglese. “Siamo ...