(Di giovedì 28 marzo 2024) Dopo unapolitica e giudiziaria durata quasi 7, ladi viaè ancora più lontana, se non addirittura svanita. Anzi, dopo l’ultima notifica del tribunale amministrativo della Lombardia, per il Comune di Sesto San Giovè stata messa definitivamente la parolasulla costruzione di un edificio di culto, che affonda le sue radici ancora nella Giunta Oldrini. Alla comunità islamica era stata data un’ultima chance: il termine al 29 aprile 2018 per iniziare i lavori. Il cantiere, però, non è mai stato riaperto, nessun progetto depositato agli uffici, gli oneri residui non ancora versati nelle casse pubbliche. Così il Tar, dopo cinquedi pendenza di lite inattiva, ha dichiarato "perento", cioè estinto, il ricorso contro il ...

Jesi (Ancona), 25 gennaio 2024 - Un nuovo centro islamico, oltre tre volte più grande dell’attuale in via del Cascamificio quasi di fronte alla Casa delle Genti che accoglie senza tetto. La giunta ... (ilrestodelcarlino)

Firenze, 17 marzo 2024 - Strascichi a Firenze della maxirissa fra tunisini e marocchini avvenuta nel tardo pomeriggio di sabato con l'assalto a una macelleria islamica in via Palazzuolo , nel centro. ... (lanazione)

La moschea di via Luini non si farà. Il Tar mette fine a 7 anni di battaglia - Sesto San Giovanni, i giudici amministrativi chiudono definitivamente la strada all’edificio di culto. Estinto il ricorso contro il provvedimento del Comune che considera decaduto il permesso a costru ...ilgiorno

Serata di Ramadan all’oratorio, il capogruppo del centrosinistra in Provincia risponde a Corbetta - Sarebbe un po’ come celebrare la Pasqua in una moschea, che senso ha ... E rafforzano la convinzione del dialogo interreligioso come via principale per la pace di cui oggi c’è indispensabile bisogno.primamonza

A Pioltello genitori divisi sul Ramadan, caso a Renate - Le reazioni dopo le parole di Mattarella che ha espresso il suo «apprezzamento». Nuove polemiche arrivano in Brianza, a Renate, dove la celebrazione di Eid al-Fitr si terrà negli spazi dell'oratorio ...ilsole24ore