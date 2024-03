La gaffe del premier libanese | bacia la Meloni | ma non è lei | è Patrizia Scurti Immagini già virali video

(Di giovedì 28 marzo 2024) Pensavo fosse Giorgia, invece era, capo capo della segreteria particolare della. Siparietto niente male. Naj?b M?q?t?, primo ministro del Libano, si trova sulla pista dell’aeroporto di Beirut: attende ai piedi dell’aereo della Repubblica italiana l’uscita della presidente del Consiglioe della sua delegazione dal velivolo, in missione nel Paese mediorientale. Quando vede una donna scendere le scale. E’ bionda, capelli sulle spalle, tailleur. E’che scende dall’aereo. Il primo ministroNajib Miqati le si avvicina, la abbraccia, le dà due baci sulle guance e si sta per allontanare insieme a lei. Subito il suo staff lo avverte della, spiegandole che Giorgia ...

