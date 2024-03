La Formula 1 pronta a comprare la MotoGp | ecco le cifre del possibile affare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) Madrid, 28 marzo – Liberty Media, società statunitense proprietaria dellaUno, punta a espande il suo dominio sul mondo degli sport motoristici dalle quattro alle due ruote, con l’acquisizione della. Alla notizia dell'acquisto da Dorna Sports - per una cifra attorno ai quattro miliardi di euro - dei diritti sui GP dei mondiali, WorldSBK e MotoE mancherebbe ormai solo l'ufficialità, attesa nei prossimi giorni, probabilmente prima del GP degli Stati Uniti in programma il 12 aprile. La conclusione positiva della trattativa è in dirittura d'arrivo, dopo il raggiungimento di un'intesa di massima tra le parti. Che potrebbe incagliarsi solo nei controlli dell'Autorità antitrust europea. Epilogo di un negoziato iniziato oltre un anno fa, quando il fondo statunitense con a capo il miliardario delle telecomunicazioni John ...