La copertina del Foglio Review raccontata da Sofia Bonelli

(Di giovedì 28 marzo 2024) Parla di primavera, di rinascita e ritorno a nuova vita la cover deldi questo aprile. La firma, giovane illustratrice romana, che qui ci ha raccontato la sua personale visione di “Rinascimento”. Qual è stato il processo creativo che l’ha portata a illustrare la cover del, “Rinascimento”? Fin da subito le indicazioni dell’art director sono apparse molto chiare: un’immagine ad alto impatto visivo che avesse al centro due elementi principali, la figura femminile e i fiori come simbolo di rinascita. Dopo qualche ricerca botanica su quali fossero le piante e i fiori che simboleggiassero il concetto di rinascita, di cambiamento verso un qualcosa di nuovo, ho scelto di proporre delle bozze che avessero come protagonisti proprio questi fiori, ...

