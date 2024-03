“La commedia delle facce” al Teatro di Laterina

(Di giovedì 28 marzo 2024) Arezzo, 28 marzo 2024 – Sabato 6 aprile ore 21,15 la stagione 2023/2024 delComunale di“Ponti di vista”, propone il divertente spettacolo “La”, scritto e diretto da Uberto Kovacevich; protagonista lo stesso Kovacevich insieme a Marco Benelli, Carlotta Mangione, Giulia Rupi e Riccardo Valeriani. Ambientata in una città toscana del XVI secolo, “La” propone, rivisitati e rinfrescati con una pennellata di colori naif, i personaggi classici dellacinquecentesca: la bella signora di mezza età attaccata al denaro, il giovane innamorato non corrisposto, il vecchio ricco un po’ maniaco, la serva scaltra e presuntuosa, il servo furbo ma solo per 5 minuti al giorno. La piazza ...

