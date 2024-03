La Casa Bianca adotta nuove misure per l’IA Ma per regolarla Biden da solo non basta

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 28 marzo 2024) Tra i tanti rischi derivanti dall’intelligenza artificiale c’è la discriminazione. Quello che viene denunciato da alcune organizzazioni è cheviene sviluppata per lo più da uomini e donne bianche in condizioni agiate, che potrebbero avere meno sensibilità. È una delle preoccupazioni fatte presenti alla vice presidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, che ha annunciato in conferenza stampa una serie divolute dal governo per le pubbliche istituzioni al fine di “identificare e gestire i potenziali pericoli”, offrendo al tempo stesso “trasparenza” nell’utilizzo della tecnologia. È l’ultima mossa dellaper regolare, per “proteggere” la sicurezza dei propri cittadini affinché “sappiano come il loro governo la sta integrando”. La direttiva è stata emanata ...