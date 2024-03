Kristen Stewart e la fidanzata Dylan Meyer | “Abbiamo congelato gli ovuli Lasciamo aperte le porte”

(Di giovedì 28 marzo 2024)starebbero pensando alla possibilità di avere figli: ospite a una puntata del podcast Not Skinny But Not Fat, la star di Spencer si è infatti aperta sulla possibilità di allargare la famiglia con la compagna, con la quale ha una relazione dal 2019. “Probabilmente sì”, ha detto rispondendo alla domanda della host Amanda Hirsch, che chiedeva loro se avessero intenzione di avere figli. Ai microfoni del podcast, l’attrice ha anche svelato di essere ricorsa, insieme alla compagna, al congelamento degli: “fatto tutte quelle cose fastidiose tipo congelare gli. Quindi se volessimo potremmo. Manteniamotutte le”. ...

Se Kristen Stewart fosse stata il personaggio principale di Twilight – lei, non Bella Swan, la ragazza che lei ha interpretato – probabilmente non sarebbe rimasta a lungo con Edward Cullen, il ... (cinemaserietv)

Kristen Stewart è sicuramente tra le attrici più affermate ed amate del momento, e durante la sua ormai decennale carriera ha avuto ruoli tanto in film indipendenti come in grandi blockbuster. Di ... (cinemaserietv)

Kristen Stewart in un film dell’universo Marvel Ad una sola condizione… e c’entra Barbie! - Kristen Stewart parteciperebbe mai ad un film dell'universo Marvel solo ad una condizione: e c'entra di nuovo Barbie ...bestmovie

Kristen Stewart:"C'è una sola persona che potrebbe convincermi a fare un film Marvel" - Kristen Stewart è un'attrice che ha partecipato sia a film indipendenti che a blockbuster ma non ha mai dimostrato una particolare passione per i cinecomic. Di recente, ha ribadito che non reciterà ...cinema.everyeye

Kisten Stewart: "Non girerò mai un film Marvel... a meno che non lo diriga Greta Gerwig - Dopo gli anni trascorsi nel franchise di Twilight, non abbiamo più visto Kristen Stewart recitare in un altro blockbuster, con l'attrice che si è dedicata quasi esclusivamente a film indipendenti.movieplayer