Se vi dicessimo Ken Levine, cosa vi verrebbe in mente? Probabilmente Bioshock, dato che è l’autore della celebre saga, il quale qualche anno fa decise di staccarsi dal progetto, un pò come avvenne ... (gamerbrain)

Judas: Ken Levine non vuole andare…" - Sono passati dieci anni da quando il creatore di Bioshock e System Shock 2 Ken Levine ha iniziato a parlare di creare giochi che funzionassero come Lego narrativi, quindi è comprensibile che molti… Le ...informazione

Judas: Nuovo Gameplay e tanti dettagli per l’erede spirituale di Bioshock - Il maestro dietro la serie di successo “Bioshock” ha nuovamente catturato l’attenzione del pubblico con il suo prossimo progetto: “Judas”. Recentemente, un Nuovo video gameplay è stato ...techgaming

Judas, l'erede di BioShock avrà una narrazione come i "LEGO" - Ken Levine ha finalmente deciso di svelare nuovi dettagli su Judas, il Nuovo intrigante FPS narrativo svelato per la prima volta durante i The Game Awards 2022. L'autore di BioShock (trovate la ...spaziogames