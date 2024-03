Itri La lettera di dimissioni di Agresti | “finisce il mio impegno di sindaco non certo l’amore per la città”

(Di giovedì 28 marzo 2024)– Di seguito il testo integrale delladifirmata daldiGiovanni. “Con dispiacere e non senza rammarico, Vi comunico le miedalla carica didi. Una decisione ponderata e molto sofferta, che prendo dopo aver fatto tutta una serie di considerazioni, politiche e personali, anche alla L'articolo Temporeale Quotidiano.

Si dimette il sindaco di Itri Giovanni Agresti - Itri – Il sindaco di Itri Giovanni Agresti ha detto basta e dopo la bocciatura del bilancio lunedì si è dimesso da sindaco con una lettera indirizzata al prefetto Maurizio Falco, al segretario ...radioluna

Itri / Approvazione bilancio di previsione 2024: il Consiglio comunale è chiamato a votare di nuovo - Itri – Il clima da ‘day after’ piovoso e triste quello ... Perché il voto non è stato né positivo e tantomeno contrario così come prevede l’articolo 141, comma 2 lettera C), del decreto legislativo ...temporeale.info