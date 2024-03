Ita viaggia quasi in pareggio Lufthansa? Nessun piano B

Se hai un cane e ti piace viaggiare o portarlo con te durante gli spostamenti, sicuramente avrai bisogno di un trasportino per cani . Ma cos’è esattamente un trasportino per cani e perché è così ... (sbircialanotizia)

E’ lo sport l’arma segreta per la promozione del territorio del Trasimeno. Oltre cento ciclisti provenienti da tutta Italia hanno celebrato il debutto del gravel cycling in Umbria con la prima ... (lanazione)

Pasqua con chi vuoi ma eventualmente, pur di non rinunciare ad un soggiorno nella Penisola, si viaggia anche in solitaria. Infatti, nel weekend di Pasqua – secondo i dati ENIT – si soggiornerà in ... (fmag)