Israele | il calcolo del governo è banale | finché c’è la guerra | il potere di Netanyahu e Sinwar si tiene

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) Il 2024 è un anno strano per la verità. Eventi che erano così chiari il 7 ottobre 2023 sono diventati ricordi sbiaditi o pasto per gli amanti delle fake news. Mi pare sia utile sottolineare i fatti. Nell’attacco di Hamas il tentativo dichiarato era di far fuori ogni persona incontrata nei kibbutz, nelle cittadine e anche nelle città israeliane del sud del paese. In un mondo in cui non esisteva un esercito israeliano, il massacro sarebbe arrivato in ogni città israeliana. Questo dev’essere ricordato – mi pare che in queste ultime settimane si dimentichino cose ovvie per chi conosce bene questo conflitto e le sue lingue. Hamas non rappresenta il popolo palestinese: è un’organizzazione integralista che usa tecniche naziste per massacrare degli infedeli, massacrare gente che ha aiutato i vicini palestinesi, sia nello stato di salute e di necessità sia dando lavoro agli abitanti di Gaza. Il ...