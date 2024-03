Israele-Gaza | Segre | “Dopo il voto Onu la tregua si allontana”

(Adnkronos) – prove di disgelo e segnali distensivi tra Israele e Stati Uniti dopo le ultime giornate complesse e, in particolare, dopo la risoluzione del Consiglio di Sicurezza Onu che per la prima ... (periodicodaily)

Guerra Israele-Hamas, Usa: “Lavoriamo a data per visita delegazione israeliana”. LIVE - L'Irlanda annuncia che prenderà parte alla causa del Sudafrica contro Israele per genocidio davanti alla Corte di giustizia dell'Aja. La Striscia di Gaza è stata teatro stanotte di raid aerei e feroci ...tg24.sky

Guerra in Medio Oriente, rispunta Deif. Netanyahu cede sulla delegazione in Usa. Audio del capo militare di Hamas: “Lottate per la Palestina” - Mentre il premier Benyamin Netanyahu rivede le sue intenzioni e riprogramma la visita della delegazione israeliana negli Usa per parlare di Rafah, torna a farsi sentire a cinque mesi dagli attacchi de ...ilsecoloxix

Gaza, Israele-Usa: prove di disgelo dopo alta tensione - Prove di disgelo e segnali distensivi tra Israele e Stati Uniti dopo le ultime giornate complesse e, in particolare, dopo la risoluzione del Consiglio di Sicurezza Onu che per la prima volta ha ...adnkronos