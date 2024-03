Isola dei Famosi 2024 | il cast è formato Ecco chi partirà

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 28 marzo 2024) Ildi naufraghi de L’deiè stato svelato in anteprima da TvBlog Ilde L’dei! Mancano pochi giorni al debutto de L’dei, che aprirà i battenti il prossimo 8 aprile in prima serata su Canale 5. Tantissime le novità per questa 18esima edizione del reality dei naufraghi. Si parte dalla conduttrice, che quest’anno sarà Vladimir Luxuria e dai due opinionisti: Sonia Bruganelli, già opinionista del Grande Fratello Vip, e il giornalista Dario Maltese. Mentre l’inviata in Honduras sarà Elenoire Casalegno, che va a sostituire Alvin. Ma chi farà parte deldell’dei ...