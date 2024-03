Sono stati oltre una 70ina, tra allievi e docenti, a sentirsi male durante una gita scolastica . Per alcuni di loro è stato necessario il ricovero in ospedale. Oltre settanta, fra allievi e ... (ilcorrieredellacitta)

Si sentono male durante la gita scolastica, Intossicazione alimentare per 70 studenti - Sono stati oltre una 70ina, tra allievi e docenti, a sentirsi male durante una gita scolastica. Per alcuni di loro è stato necessario il ricovero in ospedale. Oltre settanta, fra allievi e docenti, ...ilcorrieredellacitta

Intossicazione alimentare in gita tra Fasano e Alberobello: vomito e mal di pancia per 70 studenti e docenti - Grave Intossicazione alimentare per diverse classi dell’Istituto tecnico industriale di Milazzo in gita in Puglia, tra Alberobello e Fasano. Durante il viaggio insegnati e alunni hanno iniziato ad ...notizie.virgilio

Intossicazione alimentare per settanta studenti siciliani in Puglia, informati i Nas - Oltre settanta, fra allievi e docenti, hanno accusato malesseri mentre si trovavano in gita scolastica in Puglia, tra Fasano e Alberobello: forti dolori addominali, vomito e mal di pancia. E’ accaduto ...ilsicilia