Intesa Sanpaolo | Messina disegna la banca del futuro | commissione Esg e spazio alle nuove leve

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 28 marzo 2024) Il Consiglio di Amministrazione di, riunitosi oggi sotto la Presidenza di Gian Maria Gros-Pietro, ha adottato, su proposta del Consigliere Delegato e Ceo Carlo, una nuova organizzazione basata sui punti di forza che hanno reso laleader europeo e sulla capacità di innovare l’assetto di Gruppo, per affrontare le sfide del settore in Europa con i migliori nuovi talenti manageriali e valorizzando risorse interne, in una prospettiva di lungo termine. ‘La leadership di– si legge in una nota – nasce da: la sostenibilità di risultati solidi; il business model unico che combina la forza dellacommerciale ad una elevata componente di ricavi frutto delle attività del wealth management; la visione nell’affrontare l’innovazione ...