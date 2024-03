Inter | Sommer ancora a parte | la tabella di marcia verso l'Empoli

Dall’allenamento di ieri, apprese tre buone notizie per l’Inter e Inzaghi in vista dell’Empoli. Sommer punta ad esserci. Intanto, Oggi ad Appiano Gentile ritornano gli altri nazionali. ULTIME ? ... (inter-news)

Infortunio Sommer, svolta a sorpresa: il portiere dell’Inter riuscirà a recuperare per la gara di lunedì contro l’Empoli? Ecco le ULTIME Come riportato da Pasquale Guarro, c’è una grossa novità in ... (calcionews24)