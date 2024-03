Intelligenze artificiali | così le menti virtuali ci cambiano la vita | segui la diretta del convegno di Libero

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) Un viaggio nel mondo delle, dalle minacce informatiche ai benefici per l'economia e la società:levirutali cilaladeldi. Oltre ai contributi del direttore Mario Sechi e del direttore editoriale Daniele Capezzone, il, condotto in studio da Giulia Piscina e Sandro Iacometti, vede la partecipazione di Alberto Barachini sottosegretario alla Presidenza del consiglio con delega all'informazione e all'editoria, di Alessio Butti sottosegretario alla Presidenza del consiglio con delega all'innovazione tecnologica, di Bruno Frattasi, Direttore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, del Professor Alberto Gambino ...