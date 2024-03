Infermiere di 25 anni salva la vita a un tassista in aeroporto | “Ho capito che era in arresto cardiaco”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 28 marzo 2024) Reggio Emilia, 28 marzo 2024 – “Dopo, mi sono chiesto cosa sarebbe accaduto se non fossi capitato lì quel giorno, proprio in quel momento, se non mi fossi fermato a parlare di fuori, se la mia amica non si fosse accorta che qualcosa non andava, e così via. Certo, è una sensazione molto forte, è indescrivibile cosa si prova quando la persona si risveglia, inizia a parlare e lì ti rendi conto di averleto la”. Daniele Tosi, 25reggiano, quel giorno era di ritorno dalle Maldive e di certo non avrebbe mai potuto immaginare cosa sarebbe accaduto di lì a poco, all’Orio al Serio di Bergamo: un uomo,dell’, steso a terra, la prontezza di intervenire di questo ragazzo giovane, laureato da appena un anno a Unimore e in servizio al Pronto soccorso del ...