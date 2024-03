Incidenti | 36enne travolto e ucciso da camion nel comasco

(Di giovedì 28 marzo 2024) (Adnkronos) – Un uomo di 36 anni è morto dopo essere stato investito da una Mozzate nel. L'incidente è avvenuto attorno alle 16.30 in via Varese 136. Inutili i soccorsi, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti: l'elisoccorso, un'automedica, un'ambulanza, i vigili e fuoco e i carabinieri. — [email protected]

