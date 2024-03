In Difesa | l’Italia faccia di più Meloni | Crosetto e Cavo Dragone concordano

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 28 marzo 2024) La pace non si costruisce con i buoni sentimenti e con le buone parole: la pace è soprattutto deterrenza, è impegno, è sacrificio. A dirlo è stata il presidente del Consiglio, Giorgia, in vista ai militari italiani schierati in Libano. Le parole della premier, del resto, fanno seguito a quello che l’esecutivo sottolinea da tempo, che in un momento in cui “intere aree del Pianeta sono di colpo incendiate”, per assicurare la sicurezza delle nostre società è necessario riflettere e investire sui mezzi in grado di garantirne la tutela, e laè tra i principali strumenti. Serve investire Sul tema, del resto, è intervenuto di recente anche il ministro della, Guido, che di fronte alla domanda se il Paese fosse pronto a difendersi, ha risposto seccamente “no”. Per, ...