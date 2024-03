In dieci anni accumula 175 multe senza mai pagarle | confiscato il Suv

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di giovedì 28 marzo 2024) Perha collezionatosuper infrazioni del codice della stradamai, adesso gli è statoil suv come pignoramento per il debito. A restare senz'auto è un 60enne fiorentino.Inha totalizzato 175 verbali: dal divieto di sosta in ztl o in area...