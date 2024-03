Impianti sportivi | parte il censimento | intesa tra ministero e conferenza delle Regioni

(Di giovedì 28 marzo 2024) Roma, 28 marzo 2024 C’era anche il ministro dello sport Andrea Abodi a firmare il protocollo d’tra Sport e Salute e lae Province Autonome, che ha gettato le basi per fare unnazionale per mappare tutto il territorio ed arrivare da una sorta di piano regolatore nazionale dell’stica sportiva. “Questa firma ci dà la possibilità di coniugare l’Articolo 33 con l’Articolo 117 della Costituzione - ha detto Abodi -. Ringrazio il presidente Fedriga, il presidente Mezzaroma e le loro strutture. Questa firma è un atto politico, non formale, per produrre effetti sul cittadino. Con questo accordo e con il lavoro complessivo che stiamo facendo, ogni risorsa verrà finalizzata con un senso logico che potrà essere anche ulteriormente sostenuta ...

“ dotare il Municipio VII di uno o più impianti Sport ivi per l’atletica leggera con l’obiettivo di incrementare l’offerta Sport iva in un quadrante della città che, nonostante per estensione e densità ... (italiasera)

Per il prossimo anno scolastico diventano tre le palestre a disposizione nel pomeriggio delle società sportive - Rispetto all'attuale disponibilità (Palagatti e piano terra della scuola media Pitagora) si aggiunge così anche la palestra della "Don Bosco" ...lameziainforma

Bilancio, l'assessore Cicognani tira le somme del suo mandato: "Investiti 226 milioni di euro e debito ridotto" - Un bilancio di 227 interventi in cinque anni per un totale di oltre 226 milioni di investimenti di cui, la metà già conclusi (103) o in dirittura d'arrivo (30), e in cui si contano 50 opere per ...forlitoday

Il Napoli futsal premiato dal sindaco: “Ora vi riportiamo a casa” - “Grazie al Napoli futsal per aver portato la città ai vertici, una Napoli che vince nello sport, nel turismo, nell’arte e nell’innovazione. Comprendiamo che c’è un problema di Impianti sportivi, la no ...napoli.repubblica