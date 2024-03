Immobili | Vacca Tempocasa | “2023 positivo | +1300 compravendite sul 2022”

(Di giovedì 28 marzo 2024) (Adnkronos) – "Questoha vistoprotagonista sotto diversi aspetti. In un mercato che registra circa 709 mila, il Gruppo ne ha conseguite 19.600, registrando un incremento rispetto aldi circa 1200-1300”. Sono le parole di Valerio, direttore comunicazione e marketing del Gruppo, in occasione della conferenza stampa di

Terreni di Zadina all’asta: da 1,8 milioni prezzo sceso a 750mila euro! - Dopo che le precedenti tornate erano andate deserte, tornano all’asta – con un sostanziale ribasso – i terreni di Zadina. Martedì 26 marzo a Cesenatico andranno nuovamente all’incanto parte dei ...livingcesenatico

I terreni di Zadina finiscono (di nuovo) all’asta, per 750mila euro - Martedì un altro tentativo di vendita: il secondo lotto interessa l’area compresa tra viale dei Pini, viale Stoccolma e via Mosca ...msn

Costa Smeralda, ville sempre più costose: valore in crescita del 18% - Costa Smeralda stavolta non quale scenario dell’ennesimo gossip estivo, ma confermata località Immobiliare che ...msn