Ilaria Salis resta in cella | no ai domiciliari A Budapest diversi parlamentari dell' opposizione

(Di giovedì 28 marzo 2024)torna in aula a, dove è detenuta da 13 mesi con l'accusa di avere aggredito tre militanti di estrema destra, e come nell'udienza del 29 gennaio è accompagnata da un'agente che la guida con una catena, manette ai polsi, ceppi e catene alle caviglie. Ad assistere al processo c'è una delegazione diitaliani oltre che un gruppo di legali e amicia donna. I giudici hannoi deciso cheresterà in: il tribunale diha respinto infatti la richiesta di passare aiin Ungheria, presentata dai legalia trentanovenne in carcere da 13 mesi con l'accusa di aver aggredito due esponenti di estrema destra. "...

