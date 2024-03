Ilaria Salis resta in carcere | negati i domiciliari In aula di nuovo in catene | il giudice | «13 mesi in cella non sono poi tanti» – Il video

È comparsa in aula , di nuovo in manette, con i ceppi alle caviglie, e legata a una guardia attraverso una catena. Ilaria Salis , l’attivista 39enne di Monza, detenuta da 13 mesi a Budapest con ... (metropolitanmagazine)

Ungheria: legale Salis, 'governo intervenga in maniera più forte per risolvere caso' - Milano, 28 mar. (Adnkronos) - "Mi auguro che ci sia, in questo momento, una presa di posizione delle autorità governative italiane che si impegnino maggiormente per cercare di risolvere la situazione ...lanuovasardegna

Ungheria, giudici: no a consegna per coindagato di Ilaria Salis - Roma, 28 mar. ' Gabriele Marchesi, il 23 milanese accusato insieme a Ilaria Salis dell'aggressione di due neonazisti avvenuta a Budapest l'11 febbraio 2023, non sarà consegnato all'Ungheria. Lo ...virgilio

Gabriele Marchesi, niente estradizione in Ungheria per l'altro indagato insieme a Ilaria Salis: torna in libertà - Torna libero Gabriele Marchesi, il coindagato di Ilaria Salis che era ai domiciliari da fine novembre. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Milano, che ha respinto la richiesta dell'Ungheria di ...ilmattino